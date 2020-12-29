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Александр Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ в 2020 году

Александр Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ в 2020 году
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о лучшем форварде РПЛ в 2020 году. Лучшим Мостовой назвал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Дзюба. Он и забивает, и отдаёт, делает много черновой работы, помогает партнёрам», — сказал Мостовой «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл в РПЛ 17 матчей, забил 11 голов и отдал четыре голевых паса.
После 19-го тура первая часть сезона в РПЛ была завершена, команды ушли на зимнюю паузу. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.

Первое место занимает «Зенит», набравший 41 очко. Второе место (37) — ЦСКА, тройку лучших замыкает «Спартак» (35).

«Чемпионат» продолжает подводить итоги 2020 года. Предлагаем читателям определить лучшего нападающего РПЛ в 2020 году.

Кто лучший нападающий года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги
В списке нашлось место и для Ильи Кутепова.
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