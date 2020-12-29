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Сёмин объяснил, почему считает Влашича лучшим нападающим РПЛ в 2020 году

Сёмин объяснил, почему считает Влашича лучшим нападающим РПЛ в 2020 году
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился своим мнением о лучшем нападающем РПЛ в 2020 году. Этот титул легенда «железнодорожников» отдал полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.

«Здесь выберу Влашича. Это системообразующий игрок, бомбардир, много моментов создаёт. Да и вообще неординарный игрок», — сказал Сёмин в интервью «Чемпионату».

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне 23-летний хорватский хавбек провёл 17 матчей в чемпионате России, забил 8 голов (1 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки.

После 19-го тура первая часть сезона в РПЛ была завершена, команды ушли на зимнюю паузу. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.

Первое место занимает набравший 41 очко «Зенит», второе (37) — ЦСКА. Тройку лучших замыкает «Спартак» (35).

«Чемпионат» продолжает подводить итоги 2020 года. Предлагаем читателям определить лучшего нападающего РПЛ в 2020 году.

Кто лучший нападающий года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги
В списке нашлось место и для Ильи Кутепова.
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