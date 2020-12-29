Федун и Гинер могут войти в новый состав исполкома РФС
Президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Спартака» Леонид Федун включены в список кандидатов в состав нового исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщает официальный сайт организации. Кандидатуры Федуна и Гинера были выдвинуты президентом РФС.
Напомним, по итогам выборов, прошедших 22 декабря, Гинер и Федун не вошли в исполнительный комитет Российского футбольного союза. На три места в исполкоме претендовали семь человек. В исполком РФС по итогам голосования прошли генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв.
Выборы в новый состав исполнительного комитета РФС состоятся 4 февраля 2021 года на внеочередной конференции.
Гинер и Федун не попали в исполком РФС по итогам голосования
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