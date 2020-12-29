Кто был лучшим тренером РПЛ в 2020 году?

Чемпионат» продолжает подводить итоги 2020 года. Предлагаем читателям определить лучшего тренера РПЛ в 2020 году.
Предлагаются следующие варианты: Виктор Гончаренко (ЦСКА), Валерий Карпин («Ростов»), Мурад Мусаев («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Владимир Федотов («Сочи»), Игорь Черевченко («Химки»). Пользователи могут назвать также кого-то другого.
После 19-го тура первая часть сезона в РПЛ была завершена, команды ушли на зимнюю паузу. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.
Первое место занимает набравший 41 очко «Зенит», второе — ЦСКА (37), тройку лучших замыкает «Спартак» (35). «Чемпионат» проводил аналогичные опросы, чтобы определить лучшего голкипера, защитника, полузащитника и нападающего.
- 29 декабря 2020
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