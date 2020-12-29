«Барселона» — «Эйбар»: составы команд на матч 16-го тура Примеры

Стали известны составы «Барселоны» и «Эйбара» на матч 16-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Лангле, Мингуэза, Хуниор, Пьянич, де Йонг, Педри, Гризманн, Брайтвайт.



«Эйбар»: Дмитрович, Бургос, Бигас, Рафа Соареш, Серхио Альварес, Папе Диоп, Эспосито, Посо, Кондзёр, Инуи, Кике Гарсия.

«Барселона» занимает 5-е место в турнирной таблице Примеры, набрав в 14 матчах 24 очка. От лидирующего «Атлетико» каталонцы отстают на восемь очков, но они провели на один матч больше, чем конкурент. «Эйбар» (15) — на 17-м месте в турнирной таблице. От зоны вылета басков отделяет одно очко.