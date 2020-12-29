Глупейший автогол в матче «Вест Бромвич» — «Лидс Юнайтед». Видео

В городе Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Бромвич Альбион» принимает «Лидс Юнайтед». Идёт 15-я минута, счёт 1:0 в пользу гостей.



Счёт был открыт на 9-й минуте матча. Хозяева разыгрывали мяч на левом фланге, как вдруг полузащитник Ромен Сойерс решил, не оборачиваясь к воротам, отдать передачу на своего вратаря. Вот только голкипер «дроздов Сэм Джонстон в этот момент вышел из ворот, сместившись к левому краю штрафной, и не успел к мячу, так что получился глупейший автогол.

Видео автогола в матче «Вест Бромвич» — «Лидс»

Подопечные Марсело Бьельсы набрали 20 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (8) — на 19-м, предпоследнем, месте.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.