«Как так, вообще не понимаю». Вратарь женской команды ЦСКА Тодуа — об уходе Овчинникова

Голкипер и капитан женской команды ЦСКА Эльвира Тодуа на своей странице в «Инстаграме» отреагировала на уход тренера Сергея Овчинникова из московского клуба. Специалист покинул стан «армейцев» по окончании срока действия контракта с московским клубом сегодня, 29 декабря.



«Как так, вообще не понимаю», — написала Тодуа.

Фото: «Инстаграм» Эльвиры Тодуа

Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА с 2014 года. Вместе с ним клуб покинул Виктор Онопко, работавший в команде с 2009 года. Московский ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, уступая лишь санкт-петербургскому «Зениту» (41). Ближайший преследователь «армейцев», московский «Спартак», отстаёт на 2 очка.