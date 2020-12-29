«Как так, вообще не понимаю». Вратарь женской команды ЦСКА Тодуа — об уходе Овчинникова
Голкипер и капитан женской команды ЦСКА Эльвира Тодуа на своей странице в «Инстаграме» отреагировала на уход тренера Сергея Овчинникова из московского клуба. Специалист покинул стан «армейцев» по окончании срока действия контракта с московским клубом сегодня, 29 декабря.
«Как так, вообще не понимаю», — написала Тодуа.
Фото: «Инстаграм» Эльвиры Тодуа
Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА с 2014 года. Вместе с ним клуб покинул Виктор Онопко, работавший в команде с 2009 года. Московский ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, уступая лишь санкт-петербургскому «Зениту» (41). Ближайший преследователь «армейцев», московский «Спартак», отстаёт на 2 очка.
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