Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Английская Премьер-лига в январе может уйти на двухнедельный перерыв

Английская Премьер-лига в январе может уйти на двухнедельный перерыв
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Председатели английской Премьер-лиги рассматривают возможность приостановки сезона на две недели в январе 2021 года после всплеска случаев заболевания коронавирусом в английском футболе.

Как сообщает The Telegraph, клубы обсуждают возможность двухнедельного перерыва в январе. Некоторые менеджеры топ-клубов после переноса матча «Эвертон» — «Манчестер Сити» обсуждали такой вариант в неформальных переговорах.

Также сообщалось, что под вопросом матч 16-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм», намеченный на завтра, 30 декабря. Кроме того, сегодня «Шеффилд Юнайтед» объявил, что матч с «Бёрнли» состоится, несмотря на ряд положительных тестов в команде. Матч «Саутгемптона» с «Вест Хэмом» пропустит главный тренер «святых» Ральф Хазенхюттль из-за положительного результата одного из членов его семьи.

Последнее тестирование в АПЛ выявило 18 заболевших — это самое большое число с августа.

«Шеффилд Юнайтед» объявил о вспышке коронавируса в команде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020