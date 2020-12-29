Английская Премьер-лига в январе может уйти на двухнедельный перерыв

Председатели английской Премьер-лиги рассматривают возможность приостановки сезона на две недели в январе 2021 года после всплеска случаев заболевания коронавирусом в английском футболе.



Как сообщает The Telegraph, клубы обсуждают возможность двухнедельного перерыва в январе. Некоторые менеджеры топ-клубов после переноса матча «Эвертон» — «Манчестер Сити» обсуждали такой вариант в неформальных переговорах.



Также сообщалось, что под вопросом матч 16-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Тоттенхэм», намеченный на завтра, 30 декабря. Кроме того, сегодня «Шеффилд Юнайтед» объявил, что матч с «Бёрнли» состоится, несмотря на ряд положительных тестов в команде. Матч «Саутгемптона» с «Вест Хэмом» пропустит главный тренер «святых» Ральф Хазенхюттль из-за положительного результата одного из членов его семьи.



Последнее тестирование в АПЛ выявило 18 заболевших — это самое большое число с августа.

«Шеффилд Юнайтед» объявил о вспышке коронавируса в команде