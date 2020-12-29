Ромелу Лукаку включил себя в пятерку лучших нападающих мира

Форвард «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку включил себя в число лучших нападающих мира. Бельгиец признался, что доволен своей формой в последние месяцы.
«Когда выхожу на поле, хочу побеждать. Это в Италии означает абсолютно всё. Между футболом в Италии и Англии есть огромная разница. Здесь я могу сосредоточиться на том, что должен делать.
Если говорить о пяти последних месяцах, включил бы себя в пятёрку лучших нападающих мира. Не хотел бы говорить, кого ещё включать в список», — цитирует Лукаку Football Italia со ссылкой на Voetbal Magazine.
27-летний нападающий в сезоне-2020/2021 в 18 матчах забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.
Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Милан», набравший 34 очка. «Интер» отстаёт на одно очко, а «Ювентус» — на 10.
- 29 декабря 2020
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