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Ромелу Лукаку включил себя в пятерку лучших нападающих мира

Ромелу Лукаку включил себя в пятерку лучших нападающих мира
Футбол / Италия 0

Форвард «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку включил себя в число лучших нападающих мира. Бельгиец признался, что доволен своей формой в последние месяцы.

«Когда выхожу на поле, хочу побеждать. Это в Италии означает абсолютно всё. Между футболом в Италии и Англии есть огромная разница. Здесь я могу сосредоточиться на том, что должен делать.

Если говорить о пяти последних месяцах, включил бы себя в пятёрку лучших нападающих мира. Не хотел бы говорить, кого ещё включать в список», — цитирует Лукаку Football Italia со ссылкой на Voetbal Magazine.

27-летний нападающий в сезоне-2020/2021 в 18 матчах забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.

Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Милан», набравший 34 очка. «Интер» отстаёт на одно очко, а «Ювентус» — на 10.

Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2020 году
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