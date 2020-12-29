«Лидс Юнайтед» на выезде разгромил «Вест Бромвич» и поднялся на 11-е место в АПЛ

В городе Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» прозвучал финальный свисток в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.
Счёт был открыт на 9-й минуте матча. Полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромен Сойерс забил глупейший автогол.
На 31-й минуте защитник Эгзиян Алиоски ударом в касание увеличил преимущество гостей.
Ещё через пять минут полузащитник Джек Харрисон обыгрался с Патриком Бэмфордом у боковой линии штрафной, обработал мяч и роскошным ударом послал его под самую перекладину.
На 40-й минуте хозяева забили второй автогол в матче — нападающий гостей Родриго Морено пробил по воротам, но мяч задел защитника Дарру О'Ши, и, поменяв траекторию, влетел в дальний от голкипера угол.
Видео второго автогола в матче
На 72-й минуте нападающий «павлинов» Рафинья установил окончательный счёт в матче, отличным ударом попав точно в левую девятку.
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 23 очка и поднялись на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (8) — на 19-м, предпоследнем, месте.
- 29 декабря 2020
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