«Арсенал», обыграв на выезде «Брайтон», одержал вторую победу подряд в АПЛ

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги — «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём принимал лондонский «Арсеналом». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.
На 66-й минуте Арсенал» открыл счёт. Вингер Букайо Сака выкатил мяч под удар нападающему Александру Ляказетту. Француз не стал спешить, обработал мяч и точно пробил в ближний угол.
Видео гола Александра Ляказетта в ворота «Саутгемптона»
Это пятый гол 29-летнего француза в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.
«Арсенал» одержал вторую победу подряд — в прошлом туре «канониры» дома обыграли «Челси» (3:1).
Подопечные Микеля Артеты набрали 20 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (13) — на 17-м, месте.
- 29 декабря 2020
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