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«Арсенал», обыграв на выезде «Брайтон», одержал вторую победу подряд в АПЛ

«Арсенал», обыграв на выезде «Брайтон», одержал вторую победу подряд в АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги — «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём принимал лондонский «Арсеналом». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

На 66-й минуте Арсенал» открыл счёт. Вингер Букайо Сака выкатил мяч под удар нападающему Александру Ляказетту. Француз не стал спешить, обработал мяч и точно пробил в ближний угол.

Видео гола Александра Ляказетта в ворота «Саутгемптона»

Это пятый гол 29-летнего француза в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Арсенал» одержал вторую победу подряд — в прошлом туре «канониры» дома обыграли «Челси» (3:1).

Подопечные Микеля Артеты набрали 20 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (13) — на 17-м, месте.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
29 декабря 2020, вторник. 21:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Ляказетт – 66'
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