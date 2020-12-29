«Саутгемптон» и «Вест Хэм» не выявили победителя во встрече 16-го тура АПЛ
В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» завершился очередной матч 16-го тура английской Премьер-лиги — «Саутгемптон» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Матч закончился вничью — 0:0.
В следующем туре «Саутгемптон» дома сыграет с «Ливерпулем». Матч запланирован на 4 января 2021 года. «Вест Хэм» в пятницу, 1 января, пожалует в гости к «Эвертону».
Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 26 очков и занимают девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (23) — на 10-м месте.
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