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«Саутгемптон» и «Вест Хэм» не выявили победителя во встрече 16-го тура АПЛ

«Саутгемптон» и «Вест Хэм» не выявили победителя во встрече 16-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» завершился очередной матч 16-го тура английской Премьер-лиги — «Саутгемптон» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Матч закончился вничью — 0:0.

В следующем туре «Саутгемптон» дома сыграет с «Ливерпулем». Матч запланирован на 4 января 2021 года. «Вест Хэм» в пятницу, 1 января, пожалует в гости к «Эвертону».

Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 26 очков и занимают девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (23) — на 10-м месте.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
29 декабря 2020, вторник. 21:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
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