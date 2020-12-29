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Сборная Черногории назвала имя нового главного тренера

Сборная Черногории назвала имя нового главного тренера
Футбол / Лига наций УЕФА 0

53-летний Миодраг Радулович стал новым главным тренером сборной Черногории, сообщает пресс-служба Футбольного союза страны.

Контракт с тренером будет подписан после новогодних праздников. Он подпишет соглашение до конца 2021 года.

Радулович сменил на посту главного тренера Фарука Хаджибегича. Он возглавлял сборную Черногории с лета 2019 года. Радулович в разные годы тренировал «Будучность», «Атырау», а также работал со сборными Ливана и Мьянмы.

Сборная Черногории в квалификации чемпионата мира 2022 года сыграет в одной группе с Нидерландами, Турцией, Норвегией, Латвией и Гибралтаром.

В Лиге наций УЕФА сборная Черногории заняла первое место в своей группе в Лиге C. В следующем розыгрыше турнира черногорцы сыграют в лиге B.

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