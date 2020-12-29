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Златан Ибрагимович станет гостем музыкального фестиваля в Сан-Ремо

Златан Ибрагимович станет гостем музыкального фестиваля в Сан-Ремо
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович станет гостем престижного музыкального фестиваля в Сан-Ремо, сообщает Football Italia со ссылкой на организаторов мероприятия.

Фестиваль будет проходить со 2 по 6 марта 2021 года. Сообщается, что Ибрагимович будет присутствовать на всех пяти вечерах фестиваля. Футболист уже получил разрешение от клуба на участие в мероприятии.

Фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо проводится с 1951 года. На фестивале избирается участник, который будет представлять Италию на конкурсе Евровидение.

В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 6 матчах чемпионата Италии, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. «Милан» набрал в 14 встречах 34 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Беневенто». Матч пройдёт 3 января 2021 года.

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