«Барселона» без Месси не смогла обыграть «Эйбар»

В Барселоне на стадионе «Камп Ноу» завершился матч 16-го тура испанской Примеры. «Барселона» на своём поле сыграла вничью с «Эйбаром» — 1:1.
На 8-й минуте хозяева получили право на пенальти, но форвард каталонцев Мартин Брайтвайт не смог его реализовать. На 27-й минуте ему удалось пробить голкипера гостей Марко Дмитровича, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после просмотра видеоповтора.
А на 57-й минуте Кике вывел гостей вперёд. Впрочем, баски не сумели удержать победу, через 10 минут равновесие восстановил Усман Дембеле. Капитан каталонцев Лионель Месси восстанавливается после травмы и не принимал участия в матче.
«Барселона» набрала 25 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» (16) — на 14-м месте.
В следующем туре «Барселона» сыграет в гостях с «Уэской», а «Эйбар» будет принимать «Гранаду».
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