Бьельса — о матче с «Вест Бромвичем»: сегодня мои футболисты очень порадовали меня

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсель Бьельса прокомментировал результат матча 16-го тура с «Вест Бромвич Альбион» (5:0).



«Главное сегодня — мы были очень эффективны. Обычно у нас не так много шансов забить 5 мячей, но в этой встрече мы сумели это сделать, пусть даже с помощью автогола. Мы доминировали и пытались создавать больше опасных моментов у чужих ворот. В этом матче мои футболисты очень меня порадовали.



Сегодня мы, несмотря на большую разницу в счёте, допустили несколько ошибок, но „Вест Бромвич“ не сумел извлечь выгоды из наших оплошностей. Мы постоянно атаковали и действовали эффективно — все эти детали дают положительный результат. Нам важно не пропускать голы, потому что в предыдущих матчах мы пропустили слишком много голов», — цитирует аргентинского специалиста BBC.

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Подопечные Марсело Бьельсы набрали 23 очка и поднялись на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (8) — на предпоследнем, 19-м месте.