Артета — о матче с «Брайтоном»: лучшее лекарство от неудач — победа

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0).



«Сегодня нам нужен был положительный результат. Тот факт, что три дня назад мы выиграли у „Челси“, был большим стимулом победить и сегодня. Сегодня было чрезвычайно важно победить.



Горжусь игроками и счастлив разделить с ними эту победу. Александр Ляказетт в хорошей форме. Он полон уверенности в себе. Мы хотели немного обновить команду с помощью замен во втором тайме и придать ей немного свежести.



В первом тайме у нас было мало моментов у ворот „Брайтона“, но во второй половине встречи мы выглядели гораздо увереннее и больше играли вперёд. Лучшее лекарство от неудач — победа. Сейчас наше положение выглядит уже куда лучше», — цитирует испанца BBC.

Видео победного гола «Арсенала» в матче с «Брайтоном»

Подопечные Микеля Артеты набрали 20 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (13) — на 17-м месте.