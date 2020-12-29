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Араухо — после ничьей с «Эйбаром»: мы можем бороться за чемпионство, мы «Барселона»

Араухо — после ничьей с «Эйбаром»: мы можем бороться за чемпионство, мы «Барселона»
Футбол / Испания 0
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал результат матча 16-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:1).

«Жаль, что мы не смогли взять три очка, а это было важно. Игра была быстрой, мы часто рисковали. Нельзя пропускать такие голы соперников. Думаю, дело в концентрации. Нельзя совершать такие ошибки, которые совершил я. Но нужно поднять голову, быть сильными, работать, и тогда результат придёт. Мы можем бороться за чемпионство, мы „Барселона“. В футболе может случиться всё что угодно. Мы хотели выиграть дома, но не получилось», — приводит слова Араухо Marca.

«Барселона» набрала 25 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» (16) — на 14-м месте. В следующем туре «Барселона» сыграет в гостях с «Уэской», а «Эйбар» будет принимать «Гранаду».

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