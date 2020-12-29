Куман: ничья с «Эйбаром» — несправедливый результат, но с «Барселоной» это часто случается
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат матча 16-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:1).
«Ошибки в защите привели к пропущенному голу. В последние десять минут матча у нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Всегда лучше быть впереди в счёте, потому что это придаёт команде уверенность. На мой взгляд, в первом тайме соперник хорошо нас держал, из-за чего долго приходилось искать свободного игрока. Я немного изменил тактику, и это привело к большому количеству наших моментов. Ничья — несправедливый результат, но с нами такое случается слишком часто. В ключевом моменте мы пропустили. Допускаем ошибки, которые стоят нам побед», — приводит слова Кумана Marca.
Рекомендуем вам
- 30 декабря 2020
-
00:20
-
00:17
-
00:11
- 29 декабря 2020
-
23:57
-
23:57
-
23:51
-
23:44
-
23:32
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
22:53
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:11
-
22:10
-
22:10
-
22:02
-
21:45
-
21:37
-
21:34
-
21:21
-
21:21
-
20:57
-
20:50
-
20:43
-
20:31
-
20:28
-
20:17
-
20:16
-
20:02
-
20:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам