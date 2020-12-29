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Куман: ничья с «Эйбаром» — несправедливый результат, но с «Барселоной» это часто случается

Куман: ничья с «Эйбаром» — несправедливый результат, но с «Барселоной» это часто случается
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат матча 16-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:1).

«Ошибки в защите привели к пропущенному голу. В последние десять минут матча у нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Всегда лучше быть впереди в счёте, потому что это придаёт команде уверенность. На мой взгляд, в первом тайме соперник хорошо нас держал, из-за чего долго приходилось искать свободного игрока. Я немного изменил тактику, и это привело к большому количеству наших моментов. Ничья — несправедливый результат, но с нами такое случается слишком часто. В ключевом моменте мы пропустили. Допускаем ошибки, которые стоят нам побед», — приводит слова Кумана Marca.

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