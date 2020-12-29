«Интер» хочет приобрести Де Пауля, которым интересовался «Зенит»

«Интер» готов оформить трансфер полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля, утверждает Tuttomercatoweb. По данным источника, миланцы предлагают за игрока € 25 млн. При этом предлагается оформить сделку через аренду на полтора года с обязательством выкупа.
Издание утверждает, что Де Пауль является одной из главных трансферных целей главного тренера «Интера» Антонио Конте. Аргентинец заинтересован в переходе, так как хочет попробовать силы на более высоком уровне.
Руководство «Удинезе» пока не планирует расставаться с игроком. Фриульцы хотят получить за него € 30 млн единым платежом и без арендных соглашений. Но другие клубы пока не могут удовлетворить финансовые требования «Удинезе».
Сообщалось, что «Зенит» пытался приобрести Де Пауля, но игрок отказался ехать в Россию.
В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал две результативные передачи в 13 матчах Серии А.
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