Андрей Ещенко перепел Jingle Bells. Видео

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко опубликовал новое видео в «сториз» в своём «инстаграме». Футболист исполнил традиционную рождественскую песню Jingle Bells. При этом Ещенко явно использовал собственный текст, который отличался от оригинального. Также футболист на протяжении исполнения песни забавно размахивал руками и танцевал.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Перешёл из «Анжи» на правах свободного агента. В этом сезоне провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт 36-летнего игрока с клубом истекает в июне 2021 года.

16 декабря в 19-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» проиграл «Зениту» (1:3). «Зенит» набрал 41 очко и упрочил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на третьем месте.