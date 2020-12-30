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«Манчестер Юнайтед» в добавленное время вырвал победу в матче с «Вулверхэмптоном»

«Манчестер Юнайтед» в добавленное время вырвал победу в матче с «Вулверхэмптоном»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встречался с «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась победой манкунианцев — 1:0.

Единственный гол на 93-й минуте забил Маркус Рашфорд, пробив с рикошетом от защитника гостей Ромена Сеса в ближний угол ворот.

Видео победного гола «МЮ»

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера, в 15 матчах набрав 30 очков, поднялись на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» манкунианцы отстают на два очка. «Вулверхэмптон» (21) — на 12-м месте.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с бирмингемской «Астон Виллой». Матч запланирован на 1 января 2021 года. «Вулверхэмптон» в субботу, 2 января, в гостях сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Матч второго круга «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» состоится в 38-м туре АПЛ. Встреча запланирована на 23 мая 2021 года.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
29 декабря 2020, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Рашфорд – 90+3'
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