«Манчестер Юнайтед» в добавленное время вырвал победу в матче с «Вулверхэмптоном»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встречался с «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась победой манкунианцев — 1:0.
Единственный гол на 93-й минуте забил Маркус Рашфорд, пробив с рикошетом от защитника гостей Ромена Сеса в ближний угол ворот.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера, в 15 матчах набрав 30 очков, поднялись на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» манкунианцы отстают на два очка. «Вулверхэмптон» (21) — на 12-м месте.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с бирмингемской «Астон Виллой». Матч запланирован на 1 января 2021 года. «Вулверхэмптон» в субботу, 2 января, в гостях сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион».
Матч второго круга «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» состоится в 38-м туре АПЛ. Встреча запланирована на 23 мая 2021 года.
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