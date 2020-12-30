Яркий гол «Арсенала» после сольного прохода Сака – в обзоре встречи с «Брайтоном»

Во вторник, 29 декабря, в Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём принимал лондонский «Арсеналом». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.
На 66-й минуте матча «Арсенал» открыл счёт. Вингер Букайо Сака выкатил мяч под удар 29-летнему французскому нападающему Александру Ляказетту. Форвард не стал спешить, обработал мяч и точно пробил в ближний угол. В итоге этот забитый мяч стал единственным в этой встрече.
Видеообзор встречи «Брайтон» — «Арсенал» доступен на «Чемпионате».
«Арсенал» одержал вторую победу подряд — в прошлом туре «канониры» дома обыграли «Челси» (3:1).
Подопечные Микеля Артеты набрали 20 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (13) — на 17-м месте.
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