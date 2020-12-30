Сульшер высказался о победе над «Вулверхэмптоном» в добавленное время в матче АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги встречи 16-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).

«Гол в концовке? В нём присутствует, как фактор удачи, так и случайности, но именно это и происходит, когда вы оказываете давление на соперника. В текущем сезоне «МЮ» набрал довольно много очков к концу игр, в этом есть как психологический, так и физический аспект. Мы прошли несколько тяжелых тренировочных периодов, сыграли множество матчей, все становятся лучше и лучше. В плане мышления подобные результаты также дают нам толчок, мы начинаем понимать, что можем забирать победы и в конце поединка.

Конечно, в целом мы выступили не так хорошо, как нам хотелось бы, но при этом выиграли матч у очень непростой команды. Для меня это первая победа в АПЛ над ними. В играх с «Вулверхэмптоном» редко бывает много голов, но для меня это всё равно большой шаг вперёд. Главное, что мы победили даже при не очень хорошем содержании игры.

Я могу показаться вам скучным и банальным, но сейчас все наши мысли лишь о следующей игре, мы не можем забегать слишком далеко вперёд. На данный момент мы вышли на приличную позицию, но сезон ещё даже не перевалил за экватор.

С точки зрения результатов, оцениваю год положительно. «МЮ» способен подниматься вверх в таблице с нынешним подбором игроков», — цитирует Сульшера Goal.