«Барселона» показала худший старт в чемпионате Испании за 17 лет
В 16-м туре Примеры «Барселона» в домашнем матче сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1). Сине-гранатовые в 15 матчах набрали 25 очков и находятся на шестом месте, что является худшим стартом каталонцев с 2003 года.
В сезоне-2003/2004 команда под руководством Франка Райкарда набрала 20 очков в 14 играх. Тот чемпионат «Барселона» закончила на втором месте, набрав 72 очка в 38 матчах.
Вчера, 29 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Эйбар». Встреча прошла на «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:1. На гол гостей в исполнении Кике на 57-й минуте каталонцы ответили мячом Усмана Дембеле на 67-й минуте. При этом на 8-й минуте игрок сине-гранатовых Мартин Брайтвайт не смог реализовать пенальти, пробив мимо ворот.
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