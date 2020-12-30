Россия крупно обыграла Австрию на МЧМ, а «Милуоки» установил рекорд НБА. Главное к утру

На молодёжном чемпионате мира по хоккею сборная России со счётом 7:1 разгромила Австрию, «Милуоки Бакс» установил рекорд НБА по трёхочковым броскам, а Дан Петреску выразил желание поработать в «Спартаке» или ЦСКА – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России одержала вторую победу на МЧМ-2021, со счётом 7:1 разгромив команду Австрии.

2. «Милуоки» разгромил «Майами», набрав 144 очка и установив рекорд по трёхочковым.

3. Роберт Левандовски — спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы.

4. Агент Петреску сообщил о желании тренера поработать в ЦСКА или «Спартаке».

5. Молодёжная сборная Канады забросила 10 шайб в ворота Швейцарии на МЧМ-2021.

6. Агент Маньяков обвинил Савина во лжи об Аленичеве.

7. «Зенит» обыграл «Маккаби» в Тель-Авиве. Выше в таблице только ЦСКА, «Реал» и «Барселона».

8. Английская Премьер-лига в январе может уйти на двухнедельный перерыв.

9. Алексей Швед преодолел отметку в 2500 очков за карьеру в Евролиге.

10. «Барселона» показала худший старт в чемпионате Испании за 17 лет.