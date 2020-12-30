«Россия опять показала себя отсталой страной». Тиньков — об истории с видео Дзюбы

Олег Тиньков, основатель «Тинькофф банка», являющегося спонсором Российской Премьер-Лиги, поделился мнением об истории с нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой, чьё интимное видео попало в Сеть этой осенью.
«Начнём с того, что я не смотрел это видео, потому что такую фигню не смотрю. Для меня это низко – копаться в такой грязи. Я сразу перематываю и переключаю. Я вообще не понял, почему эта тема как-то поднялась, вообще не понял, о чём идёт речь. Думаю, если это перевести хорошо на английский язык и рассказать, они будут в шоке. О чём речь-то идёт? Я вообще не понял. Человек делает то, что делают все. Я отказываюсь это анализировать и думать, пиар или не пиар.
Россия себя опять показала как отсталая страна. Его из сборной выгнали или что-то там. Дикая страна, дети гор!» — сказал Тиньков в эфире телеканала «Дождь».
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