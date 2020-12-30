«Ювентус» продлил спонсорский контракт с Jeep на € 45 млн в год

На официальном сайте «Ювентуса» сообщается, что клуб продлил спонсорский контракт с компанией Jeep на следующие три сезона на сумму € 45 млн в год. Кроме того, согласно соглашению, «старая синьора» сможет рассчитывать на дополнительные бонусы за различные спортивные достижения.

Примечательно, что и «Ювентус», и холдинг FCA Italy, который управляет компанией Jeep, принадлежат семье Аньелли.

Напомним, партнёрство «Ювентуса» и компании Jeep началось ещё в сезоне-2012/2013.

«Ювентус» в 13 турах набрал 24 очка и занимает 6-е место, на 10 очков отставая от лидера турнира, «Милана». По итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне «старая синьора» заняла первое место в группе G и в 1/8 финала турнира сыграет с «Порту».