«Ювентус» может взять Рюдигера в аренду с правом последующего выкупа

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к переходу в «Ювентус», информирует Todofichajes. Отмечается, что на фтболиста больше не рассчитывает главный тренер «аристократов», Фрэнк Лэмпард.



Как сообщает издание, итальянский клуб находится на продвинутой стадии переговоров. Если они завершатся успешно, «Ювентус» арендует 27-летнего немца в предстоящее зимнее трансферное окно. Кроме того, по контракту у «старой синьоры» будет опция выкупа немецкого защитника.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Рюдигер сыграл в двух матчах и результативными действиями не отметился. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА Антонио принял участие в 4 встречах.

Рюдигер перешёл в «Челси» летом 2017 года из «Ромы». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. Контракт немца с «аристократами» действует до 30 июня 2022 года.