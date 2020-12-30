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Филиппе Коутиньо может пропустить до четырёх месяцев. У него подозрение на разрыв мениска

Филиппе Коутиньо может пропустить до четырёх месяцев. У него подозрение на разрыв мениска
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может выбыть из строя на долгий срок, сообщает AS.

Футболист испытывает боль в мениске. Сегодня, 30 декабря, бразилец пройдёт обследование, по итогам которого определится степень тяжести травмы.

Худшим сценарием станет выявление разрыва. В таком случае Филиппе может потребоваться операция, восстановление после которой займёт до четырёх месяцев. Если же окажется, что у Коутиньо надрыв, то он избежит хирургического вмешательство, однако не сможет выходить на поле в течение полутора-двух месяцев.

Коутиньо выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провёл 12 матчей в испанской Примере, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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