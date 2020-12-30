Филиппе Коутиньо может пропустить до четырёх месяцев. У него подозрение на разрыв мениска
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может выбыть из строя на долгий срок, сообщает AS.
Футболист испытывает боль в мениске. Сегодня, 30 декабря, бразилец пройдёт обследование, по итогам которого определится степень тяжести травмы.
Худшим сценарием станет выявление разрыва. В таком случае Филиппе может потребоваться операция, восстановление после которой займёт до четырёх месяцев. Если же окажется, что у Коутиньо надрыв, то он избежит хирургического вмешательство, однако не сможет выходить на поле в течение полутора-двух месяцев.
Коутиньо выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провёл 12 матчей в испанской Примере, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
«Барселона» хочет продать Коутиньо до выборов президента. Предложений из других клубов нет
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