В «Рубине» заявили, что готовы отпустить Кварацхелию в другой клуб

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал признание полузащитника казанской команды Хвичи Кварацхелии игроком года в Грузии, а также поделился мнением о его возможном трансфере.
«Он заслужил эту награду. Честно говоря, очень приятно. Хвича очень ярко выглядел в своей сборной. Что касается его слов о дальнейшей карьере, мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить.
Но здесь надо осторожно обдумать. Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет. Хвича взрослеет, меняется, возмужал буквально за полгода, превратился в игрока стартового состава.
Мы все заинтересованы не только в финансах, но и в том, чтобы парень рос и развивался. О каких-то суммах говорить – пусть сначала они сделают предложение. Знаете, у меня было такое: я ездил к Суркису (президент киевского «Динамо. – Прим. «Чемпионата») в своё время за Ребровым. Суркис сказал: «Если вы сделаете неунизительное предложение, то мы готовы отпустить к вам капитана и ведущего игрока». У нас нет задачи продать Хвичу, но если будет предложение, которое устроит, то рассмотрим его», — приводит слова Сайманов «Р-Спорт».
- 30 декабря 2020
-
11:10
-
10:53
-
10:46
-
10:20
-
10:13
-
10:01
-
09:44
-
09:38
-
08:30
-
07:26
-
05:22
-
03:48
-
03:23
-
03:06
-
02:47
-
02:23
-
02:00
-
01:37
-
01:24
-
01:01
-
00:55
-
00:20
-
00:17
-
00:11
- 29 декабря 2020
-
23:57
-
23:57
-
23:51
-
23:44
-
23:32
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
22:53
-
22:52
-
22:51