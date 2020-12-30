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В «Рубине» заявили, что готовы отпустить Кварацхелию в другой клуб

В «Рубине» заявили, что готовы отпустить Кварацхелию в другой клуб
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал признание полузащитника казанской команды Хвичи Кварацхелии игроком года в Грузии, а также поделился мнением о его возможном трансфере.

«Он заслужил эту награду. Честно говоря, очень приятно. Хвича очень ярко выглядел в своей сборной. Что касается его слов о дальнейшей карьере, мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить.

Но здесь надо осторожно обдумать. Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет. Хвича взрослеет, меняется, возмужал буквально за полгода, превратился в игрока стартового состава.

Мы все заинтересованы не только в финансах, но и в том, чтобы парень рос и развивался. О каких-то суммах говорить – пусть сначала они сделают предложение. Знаете, у меня было такое: я ездил к Суркису (президент киевского «Динамо. – Прим. «Чемпионата») в своё время за Ребровым. Суркис сказал: «Если вы сделаете неунизительное предложение, то мы готовы отпустить к вам капитана и ведущего игрока». У нас нет задачи продать Хвичу, но если будет предложение, которое устроит, то рассмотрим его», — приводит слова Сайманов «Р-Спорт».

Кварацхелия: есть предложение, и переговоры ведутся. Не собираюсь оставаться в РПЛ надолго
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