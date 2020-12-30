Ринат Билялетдинов назвал Федотова лучшим тренером года в РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов выбрал лучшего специалиста в Российской Премьер-Лиги в уходящем 2020 году.



«Даже не знаю… У всех были какие-то провалы. Черевченко назначили, но он провёл не весь чемпионат, как и Шварц. Остальные провалили евросезон. Точно, Федотов! «Сочи» зацепился за высокое место. Единственная стабильная команда, не было провалов, не ходили пешком», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Владимир Федотов возглавил «Сочи» в этом году, а до этого тренировал «Оренбург». В настоящее время команда, набрав 33 очка в 19 турах, замыкает зону еврокубков в Российской Премьер-Лиге, занимая четвёртое место в турнирной таблице. Выше располагаются только «Спартак» (35), ЦСКА (37) и «Зенит» (41).

Кто лучший тренер года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги В топе нет ни одного наставника из московских клубов.