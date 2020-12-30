В Подольске подожгли алюминиевую фигуру Артёма Дзюбы. Ранее ей отрывали голову

Алюминиевая фигура нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, установленная в Подольске после чемпионата мира – 2018, вновь пострадала.
Как сообщает телеграм-канал Mash, в этот раз фигуру подожгли. Неизвестный мужчина подошёл к ней, после чего она вспыхнула. Инцидент попал на камеру наблюдения.
Напомним, минувшим летом этой же фигуре Дзюбы оторвали голову. Четверо молодых людей не смогли пройти мимо неё, а один из них справил на неё нужду. Произошедшим остались недовольны местные жители. Они обратились в полицию, и впоследствии провинившихся задержали.
Ранее с другой фигурой Дзюбы произошёл похожий инцидент. В октябре 2019 года две девушки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, оторвали её от постамента и унесли с собой. Позднее их задержали сотрудники полиции. Ущерб оценили в 27 тыс. рублей. Сам Дзюба отказался помогать девушкам: «Чем я могу им помочь? За 30 тысяч посадят, что ли? Глупости это».
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