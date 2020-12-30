Виктор Кашшаи оценил работу VAR в России

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи высказался о работе VAR в России.
«Каждый может подтвердить, что VAR изменил футбол, но появилось большое преимущество — теперь мы можем исправлять критические ошибки. Система VAR существует всего четыре года, это очень короткий срок. В России около 40 матчей с этой системой было сыграно в 2019 году, но её использование почти во всех матчах началось в РПЛ только в 2020-м.
Судьям нужно было немного времени, чтобы привыкнуть к данной системе. С каждой неделей, с каждым месяцем они работают с ней всё лучше. Команда проекта VAR может гордиться улучшением качества судейства благодаря внедрению VAR, потому что эта система исправляет огромное количество важных ошибок. На мой взгляд, в этом сезоне VAR работал эффективнее и немного быстрее, чем в начале года. Мы знаем, что безошибочно судить — невозможно, но наша обязанность — свести количество ошибок к минимуму», — цитирует Кашшаи Sport24.
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