В ЦСКА и «Спартаке» отреагировали на предложение внедрить CV-PASS для пропуска на стадионы

В ЦСКА и «Спартаке» прокомментировали предложение о внедрении сервиса CV-PASS – цифровой платформы идентификации людей, переболевших коронавирусом, а также тех, кто COVID-19 никогда не болел. Отмечается, что в случае принятия данной меры станет возможным пропускать на стадионы большее число болельщиков.



«Если поначалу я относилась к идее положительно, то сейчас понимаю, что есть много нюансов. Во-первых, вырастет стоимость даже не билета, а самой услуги, потому что все должны пройти тест. Кроме того, если мы готовы пожертвовать какой-то сектор для болельщиков с CV-Pass, то на малых аренах такая концепция становится нерабочей.



В целом идея реализуемая, но пока особого смысла я в ней не вижу. Я думаю, что через год или два мы будем работать уже по-другому. Возможно, к 2022-му клубы вернутся к полной заполняемости трибун», — приводит слова руководителя отдела по организации мероприятий «Спартака» Анны Шебалкиной «Спорт Бизнес Консалтинг».



«Срок сохранности антител в организме вызывает вопросы: у всех всё индивидуально. Поэтому абонемент в такой сектор продать невозможно. Кроме того при каждой продаже у болельщика должен быть тест на наличие антител. Он стоит денег, и в совокупности со стоимостью билета всё это может не иметь смысла.



Звучат предложения, чтобы затраты взяла на себя лига, но она существует на средства клубов, поэтому нагрузка ляжет именно на них. И это притом что финансовая отдача и так низкая», — отметил коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян.

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