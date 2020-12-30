Губернатор Тульской области потребовал от руководства «Арсенала» улучшить положение клуба

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл встречу с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым, генеральным директором тульского клуба Дмитрием Балашовым и главным тренером команды Дмитрием Парфёновым, в ходе которой выразил недовольство нынешним положением команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



«Год заканчивается. Меня, как и всех болельщиков, очень удручают результаты команды. Нет побед. Нет забитых мячей. Клуб скатился до зоны стыковых матчей. Но до конца чемпионата ещё 11 туров. Болельщики, которые искренне переживают за команду, ждут от руководства клуба решительных действий по исправлению положения «Арсенала», — приводит слова Дюмина портал правительства Тульской области.



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Арсенал», набрав 14 очков в 19 турах, занимает 14-е место.

Агент Маньяков обвинил Савина во лжи об Аленичеве