Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав ФИФА и УЕФА

Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд глав международных спортивных организаций. В частности, президент России направил поздравления главе ФИФА Джанни Инфантино и президенту УЕФА Александру Чеферину.
«Президент Российской Федерации поздравил с наступающим Новым годом президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, почётного президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге и почётного члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Килли.
Глава Российского государства также направил поздравления президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру, президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю и президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александеру Чеферину», — отмечается в сообщении пресс-службы официального сайта президента России.
- 30 декабря 2020
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