Капелло раскритиковал Роналду и Дибалу

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитника туринского клуба Пауло Дибалу за неудовлетворительную игру в обороне.
«Криштиану почти ничего не делает в оборонительной фазе, и Пауло тоже мало помогает. Но команда поддерживает их, когда они в хорошей форме. Принцип «мы – это мы, а остальные – не наша забота» уже не работает. Тот, кто так тренируется, не приносит никакой пользы команде.
Работает ли Пирло с Дибалой так же, как и я с Дель Пьеро? Да, определённые сходства есть. Это два великих игрока, и иногда мне приходилось действовать определённым образом с Дель Пьеро, оставляя его на скамейке запасных в играх с некоторыми командами», — приводит слова Капелло calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
- 30 декабря 2020
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