Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Капелло раскритиковал Роналду и Дибалу

Капелло раскритиковал Роналду и Дибалу
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитника туринского клуба Пауло Дибалу за неудовлетворительную игру в обороне.

«Криштиану почти ничего не делает в оборонительной фазе, и Пауло тоже мало помогает. Но команда поддерживает их, когда они в хорошей форме. Принцип «мы – это мы, а остальные – не наша забота» уже не работает. Тот, кто так тренируется, не приносит никакой пользы команде.

Работает ли Пирло с Дибалой так же, как и я с Дель Пьеро? Да, определённые сходства есть. Это два великих игрока, и иногда мне приходилось действовать определённым образом с Дель Пьеро, оставляя его на скамейке запасных в играх с некоторыми командами», — приводит слова Капелло calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

«Идеальное сочетание». Роналду поделился фото с девушкой и призом «Лучший игрок XXI века»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020