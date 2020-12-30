Уилшир тренируется с командой из Чемпионшипа. Экс-капитан «Арсенала» без клуба три месяца

Бывший полузащитник сборной Англии Джек Уилшир может продолжить карьеру в Чемпионшипе.



В настоящее время 28-летний футболист тренируется с «Борнмутом», о чём сообщает пресс-служба клуба. Утверждается, что Джек работает с командой для поддержания формы. Напомним, Уилшир защищал цвета «Борнмута» в сезоне-2016/2017 на правах аренды.

Фото: Официальный сайт «Борнмута»

Последним клубом Уилшира был «Вест Хэм Юнайтед», за который он выступал с 2018 года и который покинул в начале октября. До перехода в стан «молотобойцев» Джек на протяжении 10 лет защищал цвета «Арсенала», где некоторое время был капитаном команды. В сборную Англии вызывался с 2010 по 2016 год.



В нынешнем сезоне английский хавбек провёл лишь 1 матч в Кубке лиги и не отметился результативными действиями.