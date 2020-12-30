Калиниченко: уверен, мне прилетит за это. Для меня борщ – украинское блюдо. Как и сало

Бывший игрок «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко обозначил свою позицию в вопросе принадлежности борща к русской или украинской кухне.
«Отвечу так же, как и в наделавшем шуму моём комментарии в «Твиттере» про украинских футболистов. Конечно, для меня борщ – украинское блюдо. Как и сало. Украина ассоциируется с этими блюдами. И я как украинец не могу отдать первенство по борщу кому-то другому. Лучший борщ готовят супруга и мама.
В России же первое блюдо – это щи, и уже потом всё остальное. Уверен, что в «Твиттере» мне прилетит за это высказывание и даже пришлют кучу ссылок на первое упоминание борща в России, ведь человеческая сущность настолько многогранна, что ты думаешь, что видел уже всё в жизни, но снизу начинают стучать», — приводит слова Калиниченко «Р-Спорт».
- 30 декабря 2020
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