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Оливье Тилл может продолжить карьеру в «Ворскле»

Оливье Тилл может продолжить карьеру в «Ворскле»
Футбол / РПЛ 0

Экс-полузащитник «Уфы» Оливье Тилл может продолжить карьеру в «Ворскле», информирует «Матч ТВ».

Напомним, люксембуржец и «Уфа» расторгли трудовой контракт по обоюдному согласию сторон в октябре 2020 года.

С 2018 года Тилл провёл 56 матчей в составе «Уфы», забил один гол и отдал пять голевых передач.

7 октября «Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон. 11 октября команду возглавил Рашид Рахимов.

В сезоне-2020/2021 полузащитник вышел на поле 10 раз, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В последних матчах 23-летний игрок перестал попадать в заявку основной команды и тренировался с резервистами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Тилла в € 1 млн.

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