Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетико» получит от Диего Косты € 15 млн, если он перейдёт в клуб-претендент на ЛЧ

«Атлетико» получит от Диего Косты € 15 млн, если он перейдёт в клуб-претендент на ЛЧ
Футбол / Испания 0

Стали известны подробности расставания «Атлетико» с нападающим Диего Костой. Накануне, 29 декабря, стороны расторгли контракт.

Как сообщает The Athletic, в договоре между «матрасниками» и футболистом прописано условие, по которому второй будет обязан выплатить клубу € 15 млн, если перейдёт в команду, претендующую на победу в чемпионате Испании или Лиге чемпионов.

Отмечается, что о расторжении соглашения должно было быть объявлено раньше, однако переговоры затянулись, поскольку мадридцы хотели увеличить эту сумму до € 25 млн.

Коста выступал за «Атлетико» с 2018 года, а до этого защищал цвета «матрасников» с 2010 по 2014 год. В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 7 матчах испанской Примеры и забил 2 гола.

«Ювентус» рассматривает трёх нападающих к зимнему трансферному окну
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020