«Атлетико» получит от Диего Косты € 15 млн, если он перейдёт в клуб-претендент на ЛЧ
Стали известны подробности расставания «Атлетико» с нападающим Диего Костой. Накануне, 29 декабря, стороны расторгли контракт.
Как сообщает The Athletic, в договоре между «матрасниками» и футболистом прописано условие, по которому второй будет обязан выплатить клубу € 15 млн, если перейдёт в команду, претендующую на победу в чемпионате Испании или Лиге чемпионов.
Отмечается, что о расторжении соглашения должно было быть объявлено раньше, однако переговоры затянулись, поскольку мадридцы хотели увеличить эту сумму до € 25 млн.
Коста выступал за «Атлетико» с 2018 года, а до этого защищал цвета «матрасников» с 2010 по 2014 год. В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 7 матчах испанской Примеры и забил 2 гола.
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