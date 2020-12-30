«Барселона» сообщила, что Филиппе Коутиньо потребуется операция

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала сообщение о травме полузащитника Филиппе Коутиньо.



Медицинское обследование подтвердило, что у бразильца повреждён боковой мениск левого колена. Филиппе потребуется артроскопическая операция, которая должна состояться в ближайшие дни.



Ранее сообщалось, что в случае хирургического вмешательства Коутиньо пропустит до четырёх месяцев. У футболиста подозревали разрыв мениска.



Коутиньо выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провёл 12 матчей в испанской Примере, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Каталонская команда, набрав 25 очков в 15 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера первенства, «Атлетико», на 7 очков.

Филиппе Коутиньо может пропустить до четырёх месяцев. У него подозрение на разрыв мениска