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«Барселона» сообщила, что Филиппе Коутиньо потребуется операция

«Барселона» сообщила, что Филиппе Коутиньо потребуется операция
Футбол / Испания 0

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала сообщение о травме полузащитника Филиппе Коутиньо.

Медицинское обследование подтвердило, что у бразильца повреждён боковой мениск левого колена. Филиппе потребуется артроскопическая операция, которая должна состояться в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в случае хирургического вмешательства Коутиньо пропустит до четырёх месяцев. У футболиста подозревали разрыв мениска.

Коутиньо выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провёл 12 матчей в испанской Примере, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Каталонская команда, набрав 25 очков в 15 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера первенства, «Атлетико», на 7 очков.

Филиппе Коутиньо может пропустить до четырёх месяцев. У него подозрение на разрыв мениска
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