Появилась информация о возможной дате возвращения в строй Ибрагимовича после травмы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сегодня, 30 декабря, посетит клубную базу и пройдёт ряд тестов, которые определят степень восстановления шведского футболиста, информирует Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Сообщается, что швед должен вернуться в строй в середине января 2021 года. Как отметили в издании, Ибрагимович, скорее всего, сможет принять участие в матче 18-го тура с «Кальяри», который состоится 18 января, но пропустит встречу с «Ювентусом» в рамках 16-го тура Серии А, которая пройдёт 6 января.



В нынешнем сезоне Ибрагимович в 6 матчах чемпионата Италии забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу. «Милан» набрал 34 очка в 14 встречах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» 3 января 2021 года встретится с «Беневенто».

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