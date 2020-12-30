Георгий Джикия рассказал, как относится к роли Заремы Салиховой в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своём отношении к роли Заремы Салиховой, спутницы владельца клуба Леонида Федуна, в работе руководства красно-белых.
«Совершенно спокойно и нормально отношусь к женщинам, которые чем-либо руководят и что-либо делают. Есть такие женщины, которые в футболе разбираются лучше многих мужчин. Если она хороший специалист, доказывает свой профессионализм и показывает результат, то почему нет?» — приводит слова Джикии «Спорт-экспресс».
В конце ноября сообщалось, что Салихова может получить официальную должность в «Спартаке», однако с тех пор клуб не делал объявлений на этот счёт.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и «Зениту» (41).
- 30 декабря 2020
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