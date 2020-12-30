Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ди Мария составил команду «ПСЖ» всех времён, не включив в неё Неймара и Мбаппе

Ди Мария составил команду «ПСЖ» всех времён, не включив в неё Неймара и Мбаппе
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

«ПСЖ» на своей официальной странице в «Твиттере» разместил видео, где полузащитник команды Анхель Ди Мария представляет свою версию символической сборной парижан всех времён.

Состав команды 32-летний аргентинец сформировал следующим образом: Сальваторе Сиригу, Шеррер Максвелл, Давид Луис, Маурисио Почеттино, Дани Алвес, Нене, Тьяго Мотта, Ди Мария, Роналдиньо, Педру Паулета, Карлос Бьянки.

Таким образом, места в составе не нашлось для Неймара и Мбаппе, которые в настоящее время являются игроками парижского клуба. Также в списке от Ди Марии отсутствуют форварды «Пари Сен-Жермен», которые выступали за клуб не так давно – Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани.

За «ПСЖ» Ди Мария выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне он провёл за «ПСЖ» 12 матчей в рамках чемпионата Франции и забил 2 гола. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

«Ювентус» и «Милан» включились в борьбу за Анхеля Ди Марию
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020