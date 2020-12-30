Ди Мария составил команду «ПСЖ» всех времён, не включив в неё Неймара и Мбаппе

«ПСЖ» на своей официальной странице в «Твиттере» разместил видео, где полузащитник команды Анхель Ди Мария представляет свою версию символической сборной парижан всех времён.
Состав команды 32-летний аргентинец сформировал следующим образом: Сальваторе Сиригу, Шеррер Максвелл, Давид Луис, Маурисио Почеттино, Дани Алвес, Нене, Тьяго Мотта, Ди Мария, Роналдиньо, Педру Паулета, Карлос Бьянки.
Таким образом, места в составе не нашлось для Неймара и Мбаппе, которые в настоящее время являются игроками парижского клуба. Также в списке от Ди Марии отсутствуют форварды «Пари Сен-Жермен», которые выступали за клуб не так давно – Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани.
За «ПСЖ» Ди Мария выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне он провёл за «ПСЖ» 12 матчей в рамках чемпионата Франции и забил 2 гола. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца текущего сезона.
- 30 декабря 2020
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