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Джикия рассказал о реакции на решение Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»

Джикия рассказал о реакции на решение Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как отреагировал на решение главного тренера команды Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом, о котором он сообщил футболистам после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

«Конечно, об этом никто не знал, и после игры это была большая неожиданность! Тяжело было в это поверить — в слова, которые он говорил. Ещё и результат игры был неудовлетворительным… На следующий день состоялось общее собрание команды, там ещё раз об этом поговорили. Тогда уже и начали думать, что будет дальше», — цитирует Джикию «Спорт-экспресс».

Ранее «Спартак» и Тедеско выступили с заявлением, что тренер останется в команде до конца нынешнего сезона.

«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и «Зениту» (41).

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