«Милан» проиграл Бобану в суде и выплатит ему более € 5 млн

Бывший спортивный директор «Милана» Звонимир Бобан выиграл в суде у клуба в лице его исполнительного директора Ивана Газидиса, сообщает La Gazzetta dello Sport. Руководителя «россонери» обязали выплатить хорвату € 5,37 млн.
Напомним, в начале марта этого года Бобана уволили из «Милана» после интервью, в котором он раскритиковал руководство за переговоры с экс главным тренером «РБ Лейпциг» Ральфом Рангником без его ведома. Решение расстаться с управленцем принял Газидис, аргументировав такой шаг тем, что слова Звонимира дискредитируют клуб. Бобан посчитал своё увольнение необоснованным и обратился в суд.
Бобан был назначен в «Милан» летом 2019 года, а до этого занимал пост генерального секретаря ФИФА. В бытность футболистом хорват защищал цвета итальянского клуба с 1991 по 2001 год.
- 30 декабря 2020
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