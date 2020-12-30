Тиньков — о словах про обсосов: футболисты из РПЛ выглядят лучше, но играют так же плохо

Олег Тиньков, основатель «Тинькофф банка», являющегося спонсором Российской Премьер-Лиги, прокомментировал свою цитату про футболистов-обсосов.

«Ну, они стали выглядеть, на мой взгляд, чуть получше. Играют так же плохо. Но это же бизнес. Это сделка менеджмента, я к ней отношения никакого не имею. Вот эти рекламы, «Ледниковый период»… Что, мне нравится «Ледниковый период»? КВН? КВН ещё могу посмотреть.



Это бизнес-решения. Они считают, что наш бренд менее известен среди мужской аудитории. Он известен среди, наверное, вашей аудитории, но менее известен там, они решили туда пойти. Если ты смотришь английский чемпионат, потом переключаешь на русский – конечно, становится грустно. Но причёски стали поинтереснее, надо отдать им должное, – сказал Тиньков в эфире телеканала «Дождь».