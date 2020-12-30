РФС продлил контракт с Михаилом Галактионовым

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт со старшим тренером молодёжной сборной России Михаилом Галактионовым, информирует официальный сайт организации. Обновлённое соглашение вступает в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до конца 2022 года включительно.



Галактионов с 2014 года тренирует юношеские сборные команды, а в настоящее время является наставником молодёжной сборной России. На чемпионате Европы 2015 года он привёл команду 1998 года рождения к бронзовым медалям. Также в 2015 году Михаил вывел юношескую сборную России (U17) на чемпионат мира в Чили, где его подопечные дошли до 1/8 финала.



В октябре 2020 года по итогам двухлетнего отборочного цикла молодёжная сборная России под руководством Галактионова вышла в финальную часть чемпионата Европы—2021 среди команд до 21 года. Первый этап турнира для молодёжной сборной России пройдёт в конце марта в Венгрии.

Галактионов поделился ожиданиями от выступления молодёжной сборной России на Евро-2021